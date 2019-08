Lone er ny formand for Billund Lærerkreds: - I sidste ende skal det hele komme eleverne til gode

56-årige Lone Hagelskjær er ny formand for Billund Lærerkreds. Et halvtidsjob, som hun kombinerer med halvtidsjob som lærer i indskolingen på Vorbasse Skole. En ny stor opgave for lærerkredsen bliver sagsbehandling.

Billund Kommune: En ny hverdag venter Lone Hagelskjær. I 33 år har hun været lærer - de første 26 på Filskov Skole og de seneste syv på Vorbasse Skole. I den tid har forskellige poster været en del af arbejdslivet. - Jeg har netop sagt farvel til skolebestyrelsen, og da mine egne børn var små, sad jeg også i skolebestyrelsen. Det er lidt underligt, for det er et vigtigt sted, hvor der faktisk er mulighed for indflydelse nogle gange, siger Lone Hagekskjær. Nu kommer hun til at dele sin tid mellem at være lærer og tillidsrepræsentant og på at være formand for Billund Lærerkreds. En post, som hun netop har tiltrådt og glæder sig til at udfylde - for de gode arbejdsforhold for lærerne ligger hende på sinde - og i sidste ende er det børnene, der får gavn af det.

Lone Hagelskjær Lone bor nord for Filskov i Brande Kommune sammen med sin mand, der også er lærer.Sammen har de tre voksne børn på 25, 28 og 31 år og to børnebørn begge under et år.



Tidligere fyldte poster i skolebestyrelse og daginstitutioner, og Lone har også undervist i svømning og været håndboldtræner.



Nu prioriterer hun sin køkkenhave, motion og svømning.

Lone Hagelskjær vil arbejde for de gode arbejdsforhold for lærerne - for det kommer børnene til gode. Foto: Lise Nørgaard

Daglig kontakt Hun taler for, at store projekter, hvor alle skal gøre det hele på samme måde, ikke altid er det rigtige. Hun taler for større frihed til at vælge - for hverken lærere eller børn er ens. - Selvfølgelig skal vi have et fælles skolevæsen, men det er ude ved børnene, at beslutningerne skal tages, siger Lone Hagelskjær, der er glad for samarbejdet og dialogen med kommunen. For hende selv betyder det noget at kunne påvirke og mærke, at man kan få indflydelse - samtidig lægger hun vægt på stadig at være til stede hver dag på skolen. - Det er rarest for både børnene og kollegaerne at have den daglige kontakt. Så kommer jeg lidt senere eller går lidt tidligere, siger Lone Hagelskjær, der selv bor nord for Filskov.

Flere udfordringer i indskolingen Som noget nyt overtager lærerkredsen fra 1. november sagsbehandlingen, der tidligere er varetaget af ansatte konsulenter. - Det drejer sig om udregning af pension, sygemeldinger og stressramte, lønforhandling og løn, der skal tjekkes, siger Lone Hagelskjær, der forudser, at det bliver lidt af en opgave. Som tillidsrepræsentan har hun dog allerede erfaring med at være med som bisidder. Jobbet som lærer har altid været noget, hun har nydt - hverdagen og udfordringerne har dog også ændret sig over tid. - Engang var det de lidt større elever, der var en mundfuld. I dag er der mere uro i indskolingen, siger Lone Hagelskjær, der har eksempler på børn, der råber lærerne ind i hovedet, sparker og slår. - Tidligere blev de bare sure og løb måske væk fra situationen.

Der mangler en ro Generelt er hendes oplevelse, at en del af de mindre børn har sværere ved at sidde stille og tage imod en besked. - Der mangler en ro. Det er ikke sådan for alle, men dem, der har svært ved det, fylder. Hun opfordrer forældre til at tilbringe tid og være nærværende sammen med deres børn. - Det behøver ikke være store aktiviteter som udenlandsrejser, men at sætte sig sammen med dem i sandkassen, gynge eller cykle en tur sammen med dem, og så er det vigtigt at stille krav til børn. Mange forældre vil være så gode ved dem og gøre alting, men det er vigtigt, at børn tror på, at de kan, siger Lone Hagelskjær, der erkender, at problematikken og balancegangen er svær. - Der er fokus på det både fra lederniveau og kommunalt, så det er noget, der bliver arbejdet med.