Lokalråd vil af med ti øjebæer i Vorbasse, Sdr. Omme, Hejnsvig og Stenderup-Krogager

Et bysaneringsselskab skal stå for at rive gamle rønner ned eller sørge for, at de bliver renoveret. Landsbyerne vil af med mindst ti øjebæer.

Billund Kommune: Ti huse i landsbyer i Billund Kommune er så forfaldne, at de er lige til at rive ned. Det er i hvert fald vurderingen fra lokalrådene, der peger på fire huse i Vorbasse, tre i Sdr. Omme, to i Hejnsvig og et i Stenderup-Krogager.

- Det er selvfølgelig ret ømtåleligt som lokalråd at gå ud og pege på konkrete huse, men vi vil hellere gøre det og måske få fingre i huset frem for, at det bliver solgt til en ny Låsby Svendsen, siger Jørn Poulsen fra Vorbasse Lokalråd med henvisning til den midtjyske boligspekulant, der er kendt for at udleje forfaldne huse til folk, der er socialt udsatte.

Han ønsker ikke at pege på konkrete huse i Vorbasse by, da de fleste af dem er beboet.

- Det kan jo se anderledes ud indenfor, og beboerne kan være tilfredse. Men ser vi på det overordnet som by, så er der nogle gamle rønner med forhaver fyldt med skrald. Det giver ikke ligefrem det bedste indtryk af, at Vorbasse er en hyggelig by, siger han.