Lokalråd råber op om ulykkeskryds: Tingvejen skal sikres ved Stenderup-Krogager

T-krydset, hvor Tingvejen møder Egebjerg Landevej ved Stenderup-Krogager, er farligt. Der sker jævnligt ulykker, og derfor vil Fællesrådet for Stenderup-Krogager nu have Vejdirektoratet til at etablere en venstresvingsbane og en buslomme.

Stenderup-Krogager: Krydset mellem Tingvejen og Egebjerg Landevej ved Stenderup-Krogager er farligt og bør trafiksikres.

Det mener Fællesrådet for Stenderup-Krogager, som nu tager initiativ til en ændring i T-krydset.

- Vi vil gerne have farten sat ned til 70 kilometer i timen forbi Stenderup og Krogager. Vi kan ikke forstå, at man ikke skal sætte farten ned ud for en by, når vi ser, at der sker den ene ulykke efter den anden, siger Leif Kruse, der er formand for Fællesrådet for Stenderup-Krogager.

Det er blot få dage siden, han blev vidne til, at to biler forulykkede i krydset. Ifølge Leif Kruse er det sket mindst tre gange på denne side af sommerferien, og for et år siden gik det helt galt, da en 81-årig kvinde mistede livet i krydset.