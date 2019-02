Det er vanskeligt at få tilflyttere, hvis der hverken er ledige byggegrunde eller huse eller lejligheder til salg eller leje. Hejnsvig Lokalråd vil gerne have Billund Kommune til at udstykke flere grunde i byen.

Han påpeger, at der aktuelt blot er fire huse til salg inden for Hejnsvigs byskilte. Dermed er det ikke let for folk, der eventuelt gerne vil flytte til Hejnsvig, at finde en fremtidig bolig i byen.

- Vi har faktisk kun to byggegrunde til salg, og de ligger altså ikke særlig godt. Der er næsten heller ingen huse til salg i byen, og vi har ingen lejligheder til udlejning, siger Ove Møberg, som er formand for Hejnsvig Lokalråd.

Når vi har chancen for at få folk til at flytte hertil, skal vi også have plads til dem. Det er vi nødt til, hvis et lokalsamfund som Hejnsvig skal overleve.

Nogle vil gerne

Det er i Søgårdparken, at der fortsat er et par byggegrunde til salg. Området ved Søgårdparken er kuperet, og de grunde, der fortsat er ledige, har ifølge lokalrådsformanden ikke megen udsigt og er derfor ikke specielt attraktive.

- Også i de små byer bør det være sådan, at hvis nogle kører rundt og kigger efter grunde, så er der nogle til dem at kigge på. Vi ser overalt, at der bliver solgt grunde og bygget huse, og vi har eksempler på nogle, der gerne ville have lejligheder, men at der ikke var nogen til dem, siger Ove Møberg, der kan se i horisonten, at Hejnsvig langt fra er noget uattraktivt sted at flytte hen.

- Inden for de seneste måneder er der solgt en byggegrund, og der er to andre reserverede. Det tyder på, at der er nogle, som gerne vil kigge i retning af Hejnsvig, siger han.