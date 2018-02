Lokalhistorie: Vidste du det om Grene og Krog?

Det mærkes også i Lokalhistorisk Arkiv for Grene Sogn, der i 2014 udgav en lokalhistorisk bog med titlen: "Historier fra Grene Sogn". Den handlede om Løvlund og Silkeborg ejelav plus nogle historier fra arkivets gemmer.

En udfordring

Med valget af ejerlavene i Grene og Krog fik arkivet lidt af en udfordring. Grene er et af de mindste ejerlav i sognet, men der er blevet udstykket en mængde parceller, der er blevet handlet til højre og venstre, så det var svært at holde rede på lavet. Bedre blev det ikke i Krog, der er det største i udstrækning med mange udstykninger, der også blev handlet meget og nogle sammenlagt med andre matrikler. Desuden blev der skiftet både vejnavne og husnumre, så det har resulteret i mange samtaler med nogle af de nuværende beboere for at få hoved og hale på tingene.

- I bogen har jeg valgt at skrive mere om familierne, og hvor vi har fundet personlige beskrivelser i arkivet, har jeg også taget dem med for at gøre det hele mere personligt og interessant, siger Linda Nielsen.

Hun har også været en tur på Grene gamle kirkegård og har fået en tidligere medarbejder ved arkivet til at lave en beskrivelse af kirkegården og gravstederne, som hun har taget med i bogen.

Ellers er det fortællinger fra de forskellige gårde i de to ejerlav, der er lagt vægt på i bogen.