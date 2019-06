Lokalformænd om to mandater: - Troels og Anni arbejder godt sammen

Ivar Nørlund, formand for Venstre i Billund Kommune, synes, at Anni Matthiesens flotte stemmetal er helt fortjent. Arkivfoto

Kommuneformændene Ivar Nørlund fra Venstre og Knud Nielsen fra Socialdemokratiet glæder sig over igen at have to lokalvalgte folketingsmedlemmer.

Billund Kommune: Når områdets lokale kandidater klarer sig godt, er der grund til jubel hos kommuneformændene. Det er da også en glad Ivar Nørlund, formand for Venstre i Billund Kommune, der dagen derpå kommenterer det meget flotte stemmetal, Anni Matthiesen har opnået. 11.300 personlige stemmer i Sydjyllands Storkreds. - Hun får belønning for sin store indsats. Hun er rigtig god til at passe sit bagland og sørge for at komme ud og møde folk. Hun har været ude i alle kroge af Vejenkredsen, så det er fuldt fortjent, at hun får så flot et stemmetal, siger han.

Anni har været ude i alle kroge af Vejenkredsen, så det er fuldt fortjent, at hun får så flot et stemmetal. Ivar Nørlund

Foto: Foto: Joan Karlsen Knud Nielsen, nunner to fra højre, formand for fællesledelsen i Socialdemokratiet i Billund Kommune, håber, at Troels Ravns genvalg betyder, at vigtige emner som Grindstedforureningen fortsat vil blive taget op på Christiansborg. Arkivfoto

Glad socialdemokrat efter 300 plakater Da vi fanger Knud Nielsen, formand for Socialdemokratiets fællesledelse i Billund Kommune, er han lige kommet hjem, efter ene mand at have været ude dagen lang for at tage omkring 300 valgplakater ned. Han er dog opdateret på Troels Ravns fornemme fremgang i antal personlige stemmer: 7135 samlet set. - Jeg er rigtig glad for det. Det viser, at det arbejde vi - og ikke mindst Troels Ravn selv har gjort for at skaffe personlige stemmer, nu bærer frugt. Det betyder, at vi stadig har en god stemme på borgen. Jeg håber, at nogle af de ting, som er i gang omkring Grindsted, især forureningen, ikke går i glemmebogen. Det burde der være en meget stor chance for, at den ikke gør nu. Ellers er det noget, man kan frygte vil gå i glemmebogen efter et valg, siger han.

Lokal er vigtig Både Knud Nielsen og Ivar Nørlund glæder sig også over, at Grindstedområdet igen har to folketingsmedlemmer. - Det har vi høstet gavn af i den forgangne periode, og det er rigtig godt, at det fortsætter, siger Knud Nielsen. Ivar Nørlund peger på det samme: - Troels og Anni har vist, at de godt kan arbejde sammen, selv om Anni er blå og Troels er rød. Jeg ser det egentlig som et plus, at vi har en herfra på begge sider af stregen. Både Troels og Anni gør et rigtig godt stykke arbejde i forhold til at se på, hvad der gavner Billund Kommune - samtidig med, at de har blik for helheden.