I et forsøg på at få flere unge til at vælge en teknisk uddannelse er 5.a. på BillundSkolen blevet "adopteret" af virksomheden Zebicon.

Det indebærer, at klassen i løbet af de kommende år skal på flere besøg hos virksomheden. Tirsdag var klassen for første gang på besøg i domicilet på Hedegårdsvej, hvor den fik introduceret, hvad Zebicon til daglig arbejder med. Det er der en ganske særlig grund til.

- Der er for få unge, som vælger en teknisk uddannelse. Når eleverne går i 5. klasse, er der ikke nogen, der har besluttet sig for, hvad de vil, og derfor er det muligt at præge dem. Derfor har der været et ønske om, at nogle tekniske virksomheder ville adoptere dem og på den måde prøve at præge dem, fortæller Katja Ramsing, som er projektleder hos Zebicon.