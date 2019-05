Lokal V-formand jubler over valgresultat

For fem år siden smittede de landspolitiske tendenser af på Billund Kommune, hvorfor Dansk Folkeparti også her blev det største parti. Men det blev der lavet godt og grundigt om på ved søndagens valg, hvor Venstre med en stemmeprocent på 34,3 sikrede sig mere end hver tredje af de afgivne krydser. Det er noget, der glæder formanden for Venstre i Billund Kommune, Ivar Nørlund.

Sådan endte valget i Billund Kommune (ændring i forhold til valget i 2014 i procentpoint i parentes). Venstre: 34,4 procent (+6,6). Socialdemokratiet: 20,2 procent (+5,0). Dansk Folkeparti 18,1 (-14,2). Radikale Venstre: 6,7 procent (+3,5). SF: 5,9 procent (+0,7). Konservative Folkeparti: 4,6 procent (-5,0). Liberal Alliance: 3,3 procent (+0,7). Folkebevægelsen mod EU: 2,9 procent (-1,2). Enhedslisten: 2,7 procent (stillede op for første gang). Alternativet: 1,3 procent (stillede op for første gang). Stemmeprocenten i Billund Kommune var på 63,43 procent (12.009 vælgere) mod 50,87 i 2014.

Stærke kandidater

Når der skal findes en årsag til, hvorfor valgte endte med et godt resultat for Venstre, peger lokalformanden på det stærke felt af kandidater, som vælgerne har haft mulighed for at sætte deres kryds ved.

- Vi har haft nogle stærke kandidater, der har ført en god valgkamp, og så tror jeg, at folk har fået øjnene op for, at det er godt for os at være med i det europæiske fællesskab. Vi kan altså ikke stå alene, siger Ivar Nørlund, der undervejs i valgkampen har bakket op om Asger Christensen, der er landmand, byrådsmedlem i Kolding Kommune og til valget placeret som nummer tre på Venstres liste.

Om Asger Christensen er en af de fire Venstre-folk, som i de kommende fem år skal arbejde i Europaparlamentet i Bruxelles, står først klart i løbet af mandagen, når de personlige stemmer er talt op.