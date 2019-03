'Løven' Jesper Buch fik stående applaus i Billund

Billund: Onsdag morgen holdt Billund Erhvervsfremme sin årlige Netværksdag med morgenmad, paneldebat med lokale erhvervsfolk og foredrag. Denne gang var det den succesfulde "løve" og justeat-grundlægger, Jesper Buch, som var inviteret. På humoristisk vis fortalte han historien om sin kamp for den virksomhed, han troede så meget på. Han lagde ud med at spørge, om der var nogen fra Vamdrup, hvor han selv er vokset op. Ingen svarede.

- Så plejer jeg at sige, at jeg er den eneste bonderøv i lokalet. Men det ved jeg, jeg ikke er, sagde han, og hele teatersalen i Billundcentret lo højlydt.

Da foredraget var slut, takkede Jesper Buch for den varme modtagelse.

- Nu har jeg holdt over 200 foredrag, og det her er det vildeste, jeg nogensinde har oplevet. Det bliver jeg sgu lidt rørt over, sagde Jesper Buch efter foredraget.

Iværksætteren havde da også et par gode råd til Billund Erhvervsfremme.

- De skal finde en pulje af succesfulde iværksættere i kommunen, der har fået succes mere end én gang og få dem til at give noget tilbage til lokalsamfundet ved at sætte dem sammen med "up-comings" for på den måde at få skabt en udvikling, sagde Jesper Buch.