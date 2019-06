Løsgænger scorer højt i DR's kandidattest: - Det er et lille mirakel i valgkampen

- Det mest kontroversielle ved mig er nok, hvor almindelig jeg er. Jeg er som alle andre, men det vil jeg også helst være. Jeg vil teste, om det er muligt for sådan en "som os alle sammen", at blive valgt ind i Folketinget, lød det fra ham tilbage i januar.

En egentlig politisk mærkesag har han ikke, men Chresten Ibsen har tidligere fortalt til Århus Stiftstidende, at han gerne vil se, om det er muligt for "den almindelige dansker" at komme i Folketinget.

- Jeg føler at jeg er kommet med i fællesskabet

Chresten Ibsen føler at han har brugt meget tid på at snakke valgteknik, og ikke så meget tid på at snakke politik.

- Jeg hører ofte den med, at man "spilder sin stemme" ved at stemme på en løsgænger, så meget tid går med at forklare, at det altså ikke forholder sig så sort/hvidt, siger han.

- Men det her beviser jo, at der er 44.000 mennesker, der er enige med mig politisk. Jeg repræsenterer faktisk noget, som folk går op i. Det er jeg stolt over, og jeg ser det da som et lille mirakel her i valgkampen, der efterhånden har været lang, siger Chresten Ibsen.

Som løsgænger skal Chresten Ibsen have mellem 15.000 og 20.000 personlige stemmer, hvis han vil have en plads i Folketinget. Præcis hvor mange vide ikke, da det afhænger af flere faktorer. Sidste gang det lykkedes for en løsgænger at komme i Folketinget, var da Jacob Haugaard i 1994 fik 23.253 personlige stemmer.

Chresten Ibsen ved også godt, at han ikke kan regne med, at få mange stemmer, bare fordi kandidattesten siger det.

- Men lige nu vil jeg bare glædes over det. Jeg føler, at jeg er kommet med i fællesskabet, og det er for fedt, siger han.

