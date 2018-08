- Vi løber jævnligt forskellige kvindeløb, og mangler én, for vi er faktisk tre, men hun er i England lige nu, lød det fra Karen Marie, der glædede sig over stemningen, hyggen, og at der var plads til alle. Både dem med hund, barnevogn og klapvogne og dem på løbecykel.

Billund: 270 voksne og børn klædt i næsten hvidt fandt de store smil frem allerede under opvarmningen til Family Run på Byens Plads foran Lego House. Opvarmningen bød både på en løbetur op ad de blå trapper, Tarzan Mama Mia i højtalerne og et højt energiniveau fra Billund Kommunes leder af sundhedsstaben, Lene Bruun.

Nogle ville gerne have haft mere farve. For andre var dosis helt tilpas. Foto: Martin Ravn

Hverken hurtigst eller bedst

- Vi er godt tilfredse med antallet af deltagere, men vil selvfølgelig gerne, at der kom endnu flere, sagde sundhedskonsulent ved Billund Kommune, Lone Britt Larsen, der som medarrangør cyklede rundt på ruten for både at være med til opvarmning og være ude ved posterne.

- Det er første år, så det er rigtig fint, og det lyder til, at folk har haft en god oplevelse. Meningen har ikke været, at folk skulle løbe hurtigt, men at man faktisk skulle stoppe op og lade sig male, fortalte Lone Britt Larsen, der også fik mødt nogle, der havde været med til Colour Run i Herning, og som havde foreslået, at man også kunne lægge tæpper, man kunne rulle sig i, så man kunne få endnu mere farve på.

- Andre forslog musik på ruten, og det er rigtig fint at få nogle input, sagde Lone Britt Larsen, der også havde fået et forslag om, at man skulle løbe igennem vand før farven kom på, så den kunne hænge bedre fast. En lille smule regn undervejs fik nemlig det hele til at klæbe og klumpe lidt bedre.

Sundhedsstaben har især lagt vægt på, at løbet skulle være for alle - både løbere, luntere og dem, på gåben.

- Vi har et andet fokus end det hurtigste og det bedste. En stor del af sundhed er nemlig også at være sammen med dem, man godt kan lide, så vi har valgt at fokusere på fællesskabet kombineret med motion, og vi håber, at der bliver årlige tilbagevendende events, siger Lone Britt Larsen, der også håber, at eventet kan sætte fokus på Playlinestien i Billund og stiens mange muligheder.

- Her er både skulpturer og fortællesti, så man kan opleve noget, mens man bevæger sig. Det er nemlig sjovt at bevæge sig - hverken surt eller hårdt, sagde Lone Britt Larsen.