Løb canonball-løb med Team Mormor i Grindsted

Grindsted: For tredje gang holder Team Mormor et canonballløb, hvor der er flere ruter at vælge imellem på den 7,1 kilometer rundstrækning, som løbet finder sted på. Det sker søndag 8. september klokken 9.

Løbet starter i anlægget over for sygehuset, og ruten går langs engsøen, hvor der vil være vejvisning med skilte og flag. Undervejs vil der være et depot med vand, cola, saltstænger, chips, slik og frugt, og efter løbet er der kaffe, kakao, øl, kage, franskbrød og rugbrød. Man er også velkommen til at medbringe egen forplejning.

Et canonball løb er et mindre og uofficielt løb, hvor hygge og det sociale er i højsædet. Derfor er der ved dette løb heller ikke officiel tidtagning. Man sørger selv for at tage tid og skrive den på resultatlisten, når man kommer i mål. Der vil være et ur ved målstregen at aflæse sin tid på.

Der er diplom og medalje til alle, der gennemfører hel- og halvmarathon.