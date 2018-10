Livsstilsbutikken Hapa træt af falske rygter: - Vi lukker skam ikke

Grindsted: Rygterne om, at Hapa er ved at lukke, er stærkt overdrevne.

Sådan lyder det fra Charlotte Østergaard, der sammen med Lene Sønderby Knudsen ejer delikatesse- og livsstilsbutikken på Morsbøl Skolevej i Grindsteds vestlige ende.

Baggrunden for rygterne er, at gården, som Hapa er til leje i, er til salg.

Det har gården sådan set været i en længere årrække. Ifølge Charlotte Østergaard kom der dog før sommeren nye "til salg"-skilte op, hvilket der ikke har været i lang tid. Det har betydet, at hun i den seneste tid fra både kunder og samarbejdspartnere er blevet mødt af mange kommentarer om, at det er ærgerligt, at butikken lukker. Derfor vil hun gerne mane rygterne til jorden en gang for alle.

- Det har været tydeligt at mærke, at "til salg"-skiltene er kommet op, og det er ærgerligt, for rygterne har ikke noget på sig, siger Charlotte Østergaard.