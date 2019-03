Niels Klit Hansen er næsten klar til at åbne Floh, et genbrugsloppemarked på Nørre Torv. De første 70 har lejet en reol, og han satser på, at mange flere følger efter.

- Hvis man skulle have sit eget, så var det nu, muligheden var der. Så er det bare med at springe ud i det, siger Niels Klit Hansen.

Hos Floh, som den nye butik hedder efter tysk inspiration, kan man leje reoler og gulvplads og på den måde få ryddet ud i gemmerne derhjemme. Det er der cirka 70, der indtil videre har gjort, og indehaver Niels Klit Hansen satser på, at mange flere følger efter. Stor interesse er der i hvert fald for det nye sted.

Sådan fungerer det

Man lejer en stand, får udleveret prismærker og skriver på hvert en lille beskrivelse af tingen samt en pris. Man sætter selv sine ting ind på hylderne og kan undervejs - hvis man for eksempel lejer en reol i fire uger - komme forbi og fylde op. Alle prisskilte har en stregkode, så man er sikker på at få den aftalte pris for sine ting.

Niels Klit Hansen opfordrer til, at man er realistisk:

- Man skal ikke mase for meget ind på hylderne. Det er bedre, at der er god plads, så tingene tager sig godt ud, og man skal nok heller ikke starte med at sætte priserne alt for højt.

Har man dyre ting til salg, kan man leje et aflåst glasskab. Man kan også få alarmbrikker på for eksempel tøj.

- Og vores alarm hyler helt vildt op, griner Niels Klit Hansen, der også har sørget for overvågning af hele butikken.