Liv i Grand Hotel: Endnu et nyt spisested åbner i Grindsted

Grindsted: Et nyt spisested åbner i Grindsted.

Navnet er Café & Restaurant Viva, og spisestedet ligger i det gamle Grand Hotel på Torvet.

Ifølge cafeens Facebookside åbner stedet lørdag den 9. februar klokken 12.00. I anledning af åbningen holder cafeen reception fra klokken 12.00-14.00.

Ifølge CVR-registret er den nye café ejet af Gulan Kücükgöncü fra Ikast. JydskeVestkysten har taget kontakt til cafeen, men indehaverne ønsker ikke at medvirke i en artikel.

For længe siden lå der en landevejskro på grunden, men den købte Indre Mission og rev ned. I 1920 blev det nuværende bygning opført og indrettet som hotel. Hotellet fik navnet Missionshotellet.

Senere blev det omdøbt til Grand Hotel, og det tog mod gæster frem til 1990. I 1991 blev bygningen overtaget af pizzeriaet Etna, og fra 2000 til 2014 lå pizzeria La Bohème der.

De senere år har bygningen haft forskellige ejere og lejere. Efter La Bohème stod lokalerne tomme indtil 2017. Her blev der offentliggjort planer om at åbne en græsk familierestaurant på stedet, men den blev aldrig til noget. I december 2017 åbnede så et ny pizzeria - Big Mama's Pizza House - i bygningen, men det lukkede igen, og siden har bygningen stået tom.