Grindsted: Hvad er det, der betyder noget, når man går rundt i en by: At der er smukke bygninger at kigge på, eller at der er liv i gaderne?

Det er essensen af den debat, som i øjeblikket kører om pølsevognen på Torvet. Vognen er flyttet fra Nørre Torv til en - muligvis midlertidig - placering på Torvet - lige foran Sydbank. Pølsevognens indehaver håber, som omtalt i JV, at han kan blive her, for der er pludselig masser af liv omkring vognen.

Det er dog ikke alle, der synes, at pølsevognen er godt placeret der:

- Hvis man vil trække turister til fra Billund, som jeg ved, at man meget gerne vil i Grindsted, så skal man altså ikke knalde sådan en "trailer" op på et af de smukkeste steder i byen, lyder det fra det tidligere socialdemokratiske byrådsmedlem Frede Nørskov, Billund, som har startet en debat om samme emne på sin facebook-side.

- Det er fint nok med en pølsebod af en slags, men det skal sgu være noget ordentligt. Jeg er ikke imod pølseservering, men jeg synes, det er synd for de bygninger, som er på Torvet med en pølsevogn. Pølseservering er helt fint midt i byen, men lav det da ordentligt. Selvom jeg bor i Billund, har jeg også en interesse i, at Grindsted by præsenterer sig på en ordentlig måde. Nogen har sagt, at det er mere væsentligt med liv, og det er da også væsentligt, men ikke for enhver pris, pointerer han.