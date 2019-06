Litauisk mand standset i Billund Lufthavn: Havde kokain og maltesisk pas med

Billund: En 31-årig mand fra Litauen endte fredag eftermiddag i lufthavnskontrollen i Billund Lufthavn, hvor personalet fandt to små poser med hvidt pulver. Ifølge Sydøstjyllands Politi er der formentlig tale om kokain.

Samtidig medbragte manden blandt andet maltesisk pas og ID-kort, som menes ikke at tilhøre manden. Samtidig er der muligvis tale om falske dokumenter, oplyser politiet.

Den 31-årige kom til Billund med fly fra Manchester, og politiet tog ham efterfølgende med på stationen.

Lørdag oplyste Sydøstjyllands Politi, at man var i kontakt med Udlændingestyrelsen for at finde ud af, hvordan en udvisning af manden skal foregå.