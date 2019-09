Grindsted: En familie i Engsøparken har haft en meget ubehagelig oplevelse:

Mens familien var hjemme og befandt sig på første sal, har en tyv sneget sig ind via en ulåst dør i stueplan. Listetyven er sluppet afsted med to bordlamper, en loftslampe samt en bærbar computer - uden at nogen i familien har set eller hørt noget.

Tyveriet er sket mellem mandag klokken 19 og tirsdag klokken 5.30.