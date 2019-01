Lisbeth Fegge: 40 års jubilæum

Filskov: Lisbeth Fegge, Filskov, har 10. januar 40 års jubilæum hos Lego System A/S og Modulex A/S.

Hun startede tilbage i 1979 i produktkoordineringsafdelingen hos Lego. I marts 1985 blev Lisbeth ansat i Modulex A/S, hvor hun hovedsagelig har været beskæftiget med kundeservice og logistik til i dag, hvor hun fungerer som teamleder for shipping med ansvar for fakturering og forsendelse af skilteløsninger til kunder i hele verden.

Herudover er Lisbeth ansvarlig for Modulex' kvalitets- og miljøarbejde og har senest stået i spidsen for en succesfuld opgradering af virksomhedens ISO 9001 certificering. Lisbeth er et aktivt medlem Modulex' arbejdsmiljøorganisation og har på vegne af Modulex for 8. gang i træk modtaget Green Networks diplom for en ekstraordinær indsats på miljøområdet.

Lisbeth er en yderst kompetent og pligtopfyldende medarbejder, som med sine mange års erfaring og store kontaktflade er værdsat og vellidt blandt både ledelse, kolleger og samarbejdspartnere.

Jubilæet fejres med en reception på virksomhedens adresse fredag 18. januar kl. 12.30-13.30.