Lisbet og Mariane giver børnene frihed under ansvar

Lisbet Steen Mortensen er endnu mere inspireret til at lave projektarbejde med sine elever - efter en studietur til Boston. Kollegaen Mariane Schmidt er god at spare med bagefter. Foto: Chresten Bergh

Lisbet Steen Mortensen besøgte i november Tufts Universitet i Boston med 34 andre lærere og ledere fra Billund Kommune. Meget er blevet direkte overført i undervisningen på Vorbasse Skole.

Vorbasse: Da Lisbet Steen Mortensen kom hjem efter et otte dages besøg ved Tufts University i Boston, hev hun sin gode kollega Mariane Schmidt med på et walk & talk-møde, for der var noget, hun ville drøfte. - Lisbet er Lisbet, og hun havde set lyset, smiler Mariane Schmidt, der har været en tro partner for Lisbet Steen Mortensen i en hel del år. De deler lærings- og børnesyn og har succes med projektorienteret undervisning, og netop indenfor dette felt havde Lisbet Steen Mortensen fået sin horisont udvidet i Boston. - Da jeg kom på Vorbasse Skole i 2002, arbejdede Mariane Schmidt meget med projektbånd, men så kom der en periode, hvor det hele var meget fagorienteret, men nu har vi mulighed for at arbejde projektorienteret igen, fortæller Lisbet Steen Mortensen - og det har de to stor succes med. - Børnene bliver engagerede, energiniveauet er højt, der er stor fordybelse og motivation, og børnene bliver gode til at fremlægge og formidle, forklarer de to - og turen til Boston inspirerede til endnu mere af samme skuffe. En tur, som 35 lærere, børnehaveledere og øvrige ledere fra Billund Kommune deltog i i november sidste år.

At gøre en reel forskel Især inspirerede det at høre om, hvordan skoleopgaver kan føres ud i verden, så de kan være med til at gøre en reel forskel. - Tidligere har vi arbejdet med produkter og fremlæggelser, men nu kan slutfasen handle om, hvordan man kan gøre en forskel ude i samfundet, forklarer Lisbet Steen Mortensen. Det kan være en plakat om tyrefægtning, som man kan hænge op et sted eller anden form for information. På den måde giver produkterne helt ny mening for børnene. I undervisningen bruger de to lærere mange forskellige elementer, som også er en del af Tufts-konceptet: - Vi inddrager det undersøgende og eksperimenterende i et problembaseret projekt. Der er også noget entreprenør over det - ikke at der bliver skabt en virksomhed med overskud, men der er noget over at ville gøre en forskel. Der er også noget åben skole over det, fortæller Lisbet Steen Mortensen, der er indenfor det humanistiske område, mens Mariane Schmidt underviser i naturfag. Det giver dem nogle gode diskussioner indimellem. - Grundlæggende tror vi på, at vi kan nå rigtig langt med tillid til børnene, positivitet og en tro på det, de kan.