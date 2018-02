Lis holder ophørsudsalg: Cykelsmeden i Grindsted lukker

Lis Svendsen har opgivet at sælge cykelforretningen Cykelsmeden i Borgergade og har indledt et ophørsudsalg.

- Jeg skranter lidt, og Claus har fået et andet arbejde, og så var det ikke et svært valg nu. Jeg har opgivet at sælge butikken, siger Lis Svendsen.

Beslutningen om at lukke butikken er ret ny. Den blev faktisk taget for en uge siden. Cykelsmeden har faktisk være til salg siden august sidste år, men da det ikke er lykkes, er det altså nu besluttet at lukke butikken.

Skal nok finde noget

Lis Svendsen satte butikken og ejendommen til salg i august sidste år, og da havde hun en tro på, at det kunne lade sig at sælge hendes og hendes nu afdøde mand, Kurt Svendsen, livsværk, som de overtog i 1997. Da Kurt Svendsen døde i 2006 drev Lis Svendsen Cykelsmeden videre sammen med sønnen Claus, der har stået for service og reparationer.

Lis Svendsen har endnu ingen idé om, hvad hun skal lave når butikken er lukket.

- Jeg tager en dag ad gangen. Nu skal jeg have det her overstået, og så skal jeg nok finde noget. Det har været en svær beslutning at tage, da jeg har haft 30 gode år her, siger Lis Svendsen.

Hun er 60 år og kan gå på efterløn om to et halvt år.

Indtil Cykelsmeden lukker, vil kunderne stadig kunne få deres cykel lappet eller få ordnet andre tekniske ting. Lis Svendsen kan snildt ordne langt de fleste reparationer på cykler, og desuden vil Claus Svendsen også være på værkstedet ind i mellem til det er helt slut.