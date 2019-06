Lis fejrer 25 års jubilæum hos Lego

Billund: Lis Gaardsvig fra Billund fejrer mandag 17. juni sit 25 års jubilæum i Lego Koncernen.

Hun blev ansat i Lego Koncernen i 1985 som kontorelev i European Market Research. Herfra gik rejsen i koncernen videre til job som sekretær i plastforarbejdningen og senere chefsekretær i Sales Company Management, hvor udfordringerne steg med opgaver som rejseplanlægning, afdelingsbudgetter, salg- og marketingkonferencer og kalenderstyring.

Konferencerådgiver ved Hotel Legoland blev Lis Gaardsvigs næste udfordring, inden hendes næste store karriereskifte ind i sikkerhedsverden som vagtfunktionær i Lego Security.

Efter nogle år i Lego Security og en tur til USA på to år, var Lis Gaardsvig tilbage på Hotel Legoland, som konferencerådgiver. Efter tre år i denne stilling tog hun udfordringer op uden for virksomheden, men vendte i 2010 tilbage, denne gang i USA i en stilling som assistent i IT Masterdata and Administration.

Efter hjemkomsten fra USA i 2013 startede hun igen i Lego Security som vagtfunktionær. I 2015 flyttede hun til Global Security i Lego System som projektassistent. Her er hun stadig og har en hverdag med mange udfordringer.

Jubilaren beskrives som en rigtig god kollega, der går langt for at hjælpe andre.