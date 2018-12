Lions-misbrugsprojekt får fornem evaluering: Ingen har lyst til at ende på skadestuen

- Mange elever fremhævede specielt værkstedet med den tidligere indsatte Ricki. Dette oplæg havde gjort et stort indtryk på mange elever, og mange elever fortalte, at de var blevet noget klogere på, hvordan unge mennesker kunne havne i hård kriminalitet, lyder det blandt andet i rapporten.

Lions har i år gennemført projektet for hundredvis af folkeskolelever og deres forældre og efterfølgende bedt dem om at give en tilbagemelding. Den er overvejende positiv. Især Ricki Kjærgaard, der i år for tredje gang var med for at fortælle om sit tur fra kriminelt bandemedlem til pædagogstuderende, gjorde indtryk.

- Det er fedt at se, hvordan det virker på sygehuset. - Klamt med røret i halsen. - Jeg vidste ikke meget om det inden, men det føler jeg, at jeg gør nu. - Jeg fik et indblik i- at jeg ALDRIG skal være med i sådan noget. - Det er utroligt, at det sker i virkeligheden.

- Hvor var det dog et utroligt flot arrangement i går. Alle forældre taler simpelthen om det i dag - og det spredes også til de lavere klasser. Det er virkelig et arrangement, som I kan være stolte. Håber, at alle unge mennesker i hele Danmark får det tilbud samt, at I fortsætter med arrangementet for alle de kommende næste 6. og 7. klasser.

I Lios-klubben er man selvfølgelig glad for de positive tilbagemeldinger:

- Det betyder meget for os at vide, at det ikke er omsonst, og kan vi redde bare en eller to unge fra at komme ud i et misbrug, så er vi glade, siger Julius Guttesen fra Lions.

Planen er, at Lionsklubben vil arrangere "Du vælger selv" igen om to år. Men allerede til foråret kan man møde klubmedlemmerne i gang med at sælge tulipaner i massevis. Det er nemlig overskuddet fra tulipansalget, der gør hele projekt "Du vælger selv" muligt.