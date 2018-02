Lille rytmisk kor mangler flere sangere

Lige nu er de ti - og tyve kunne sagtens gå an - i et lille rytmisk kor i kirken i Billund.

Billund: Der bliver sunget jazz og gospel, og det er ren hygge. Korlederen for Billunds lille rytmiske kor i kirken er Kristjan Piirimets, der pendler fra Århus og oprindeligt kommer fra Sverige. Han har været i Danmark siden 1991, da han blev dansk gift. Musikskolen og kirken i Billund er arbejdsstedet - ligesom en musikskole i Ikast.

Han vil gerne være med til at supplere den traditionelle kirkemusik med rytme og mere moderne, frisk musik.

- For mig handler det om at styrke gospel og det rytmiske kormiljø i Midtjylland, for der er ikke ret meget af det. Mange organister er klassisk uddannede og oplever måske, at de mangler noget kunnen, siger Kristjan Piirimets, der ser den rytmiske musik henvende sig til et bredere udsnit af befolkningen.

Korret kunne dog sagtens være større. De er ti, men kunne godt være 20, og nye medlemmer skal måske findes i det spirende internationale miljø i Billund.

- Det er helt oplagt, for sangene er oftest på engelsk, siger Kristjan Pirimets, der oplever, at musikken ofte er mere direkte og friskt forkyndende.

Kristjan Piirimets har været ansat i forskellige perioder i Billund Kirke siden 2001, men har været der fast siden 2009.