Lilians sidste julegudstjeneste: Juleaften er alt ved det gamle - næsten

Salmerne er de samme, og i prædikenen gentager provst Lilian Tyrsted budskabet om, julens budskab er kærlighed. Julegudstjenesten er også en overgang, for den er er en række af begivenheder, der er sidste gang for Lilian Tyrsted.

Grindsted: Provst Lilian Tyrsted har længe vidst, at hun i dag den 24. december 2017 har tre gudstjenester - én på plejehjem om formiddagen, to i kirker over middag. Det blev allerede i sommer fastlagt på et præstemøde, hvor præsterne fordelte gudstjenesterne mellem sig. Hun har også længe vidst, hvilke salmer der skal synges i dag. Og at det er hendes sidste julegudstjeneste. Til april går hun på pension. - Det er et meget stort skel i ens liv. Meget større end jeg lige havde regnet med, siger hun. Det er dog ikke noget, hun har tænkt sig at gøre et stort nummer ud af i Grindsted Kirke klokken 13 og i Nollund 14.30. Her skal alt være ved det gamle.

Livet er modsætninger spændt op mod hinanden, og sådan er det også i dag - juleaften. Dem, vi savner, er med os, trænger sig på - og faktisk fylder de mindre, eller måske skulle jeg hellere sige bedre, hvis vi giver dem lov til at være med. Fra Lilian Tyrsteds juleprædiken

Hvor skal du til julegudstjeneste i dag? Her kan du gå til julegudstjeneste i dag:Grindsted Kirke: Klokken 11.00, 13.00, 14.30 og 16.00



Nollund Kirke: Klokken 14.30



Urup Kirke: Kokken 16.00



Stenderup Kirke: Klokken 10.30 og 14.30



Filskov Kirke: Kokken 14.00



Hejnsvig Kirke: Klokken 10.30, 14.30 og 16.30



Vesterhede Kirke: Klokken 15.30



Sdr. Omme Kirke: Klokken 14.00 og 15.30



Billund Kirke: 14.00 og 15.30



Grene Kirke: Klokken 14.00 og 15.30



Vorbasse Kirke: Klokken 14.00 og 16.30



Skjoldbjerg Kirke: Klokken 15.15



Kom i god tid. Kirkerne er som regel propfulde juleaftensdag.

Min gamle jul I Grindsted Kirke synger man de samme fire salmer ved alle tre gudstjenester: Det kimer nu til julefest, Glade jul, Et barn er født og slutter som altid af med Dejlig er jorden. Alle fire salmer, som handler om idyl, sne, frostklar luft og kærligt samvær. Det blev en af Lilian Tyrsteds døtre engang så træt af, at hun udbrød: "Jeg ved altså ikke, om jeg gider gå til julegudstjeneste. Det er jo det samme år efter år". - Og det er jo netop pointen, erklærer Lilian Tyrsted og lader sin latter runge gennem det kontor, som er ved at være lige så tomt som resten af præstegården, der efter nytår står for en gennemgribende renovering. Hendes prædiken i dag handler som altid om lyset i mørket. - Midt i gaveræs og "hygge" kan vi godt blive ramt af en tomhedsfølelse. Idyllen i julesangene kan være langt fra den virkelighed, som nogle oplever. Undersøgelser viser, at mange vælger at holde jul sammen med andre end familien - af mange forskellige grunde. Når vi så alligevel insisterer på "hygge", kan vi komme til at glemme, hvad det dybest set handler om: At Gud blev menneske.

Budskabet - Julen er et åndehul i en travl hverdag. Vi får et budskab midt i mørket om, at vi er elsket, at der findes en betingelsesløs kærlighed. Vores opgave som præster er at fortælle, hvad vi er samlet om. Det skal ikke bare gå op i andesteg og nisser - selv om de kan være hyggelige nok, siger Lilian Tyrsted. I hendes prædiken i dag hedder det blandt andet: "I aften skal virkeligheden sættes på standby. Den magiske julestjerne er fundet endda på bunden af søen tæt ved ensomhedens tårn. Alt skal lykkes. Vi skal være det rigtige sted med de rigtige mennesker. Vi skal elske og elskes. Det brogede og nogle gange smertefulde, måske ensomme liv, vi lever til daglig indstilles, så vi kan holde hjerternes fest og sprede den hygge, som vi er så kendte for ude i verden. Vi vil gøre det, vi tror, de andre gør, fordi vi gennem årtier i fællesskab har bygget en forestilling op om, hvordan juleaften ser ud. Og hvem har lyst til at skille sig ud - sådan en dejlig juleaften?" Fra prædikestolen kan man også høre disse ord: "Julen handler om kærlighed og rummelighed. Så gad vide hvordan det kan være, at den sørgende ofte føler, at han eller hun skal holde følelserne indenbords i julen? Sætte et glad ansigt op og lade som om alt er perfekt? Hvorfor mon vi higer efter det idylliske? Det er idyllen, vi synger om i alle de julesange, der kører i radioen her op til jul. Hvorfor tror vi, at de andre kun vil have idyl? når juleevangeliets hovedpersoner oplevede alt andet end idyl i staldens snavs og nattekulde."