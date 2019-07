Ligkiste fra genbrugsplads har fundet ny ejermand

Der gik ikke mange dage, før den for visse Facebookbrugere kendte ligkiste fra genbrugspladsen i Billund kom videre i systemet.

- Vi sorterer i det omkring en gang om måneden, og det er ikke sikkert, at kisten kommer til salg. Jeg har ikke selv taget beslutning om noget som helst, siger han.

I løbet af året har han således blandt andet til opgave at indsamle ting og sager, som kan sælges på foreningens store loppemarked, der i år finder sted 21. september i Billund Idrætscenter. Inden da skal loppemarkedsudvalget beslutte, hvad der skal med, og hvad de kasserer forinden.

- På en måde syntes jeg, at det var lidt sjovt, og så er den egentlig pæn, men nu ser vi, siger Bent Hansen, som sidder i foreningens loppemarkedsudvalg.

Mandag var den dog allerede væk fra genbrugspladsen igen, da Bent Hansen fra den lokale udgave af Y's Men's Club tog den med til deres opbevaringshal. Som så mange andre var han blevet gjort opmærksom på kisten via Facebooksiden.

Det gjorde i hvert fald en lokal borger, som lagde et billede op på Facebooksiden "Billund Internationals & Friends". Billedet viste en grøn ligkiste stillet op ved siden af containeren, som blandt andre Y's Men's Club i Billund normalt bruger til indsamling af loppefund.

Angiveligt yngre mænd

Personligt er han ikke overbevist om, at det er bedst at tage den med i idrætscentret.

- Spørgsmålet er, om det er noget, vi vil skabe omtale omkring, siger han.

Han understreger dog, at kisten, som er lavet af imprægneret træ, aldrig har været brugt til det formål, de normalt laves til, men formentlig har fundet anvendelse inden for rollespil eller skuespil.

- Den ser ret slidt ud gennem mange år, men indvendigt er den velholdt og dufter godt af træ, siger han.

Bent Hansen kender ikke til kistens forrige ejermand, men han har hørt på genbrugspladsen, at det efter sigende var to yngre mænd, som spurgte, om de måtte sætte den derud, hvorefter den fik plads ved loppefundscontaineren.

- Det nemmeste ville jo være ikke at have noget med den at gøre, men jeg havde ikke forventet sådan en omtale af den, siger han.