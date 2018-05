Lige nu: Randbøl Hede står i flammer

Randbøl Hede: En omfattende brand raser lige nu på Randbøl Hede. Branden er så omfattende, at der foreløbig er brandfolk fra brandstationerne Egtved, Billund, Vejle, Vejen, Fredericia og Give i gang med at slukke branden, men flere kommer stadig til, oplyser Jan Møller, vagthavende ved TrekantBrand. Røgskyer fra branden er så massive, at de kan ses så langt væk som i Billund, Egtved og Vestbyen i Vejle.

Jan Møller oplyser, at en drone er ved at blive sendt i luften for at få et større overblik over branden.

Den første melding til brandvæsnet indløb klokken 11.28, og knap to timer efter er der stadig fuld gang i ilden, som ifølge øjenvidner virker til at være ude af kontrol på nuværende tidspunkt.