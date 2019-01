Lettiske Kristina begyndte livet i Danmark på et værelse: Nu har hun eget rengøringsfirma og udlejer værelser til turister

Billund: Kristina Kirija havde et godt liv i Letland indtil 2009. Her drev hun sammen med sin mand, svigerforældre og hendes mands bror og kone et familiefirma med salg af tøj og sko, men da krisen kom til Letland, smuldrede grundlaget for deres forretning - når alt var betalt, var der intet tilbage at leve for.

De måtte søge nye veje - og nye måder at forsørge deres familie på, så da en ven vendte tilbage til Letland efter at have arbejdet med sæsonarbejde i Danmark, stod det klart for Kristina og hendes mand, at de måtte prøve lykken - mens deres to børn på dengang 10 og 12 år måtte blive tilbage i Letland hos deres bedsteforældre.

Alt arbejde kunne gå an for parret dengang, selvom de havde drevet en god selvstændig forretning i Letland i ti år. De boede på et værelse i et hus, hvor de øvrige værelser også blev lejet ud til udlændinge, og derfra gik jagten ind på arbejde. I første omgang fik Kristina arbejde som post og med avisudbringning - det var natarbejde og hårdt for Kristina, der samtidig blev gravid med sit tredje barn. Snart fik hun endnu et job med rengøring på hotel, og sidst men ikke mindst dukkede et tredje job op som handicaphjælper for en lettisk mand. Så Kristina havde nok at se til - samtidig fik parret anskaffet en lejlighed gennem Grindsted Boligforening, og det betød, at familien blev genforenet i Danmark efter fem måneder.

- Det var fantastisk at flytte ind. Der var åbent, lyst, stort og rent. Vi var meget glade, husker Kristina, der kun havde jobbet som handicaphjælper tilbage, da hun gik på barsel.