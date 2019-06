Lene skaffede penge til en legeplads: - Nu har børnene et godt sted at være

Lene Terkelsen har gennem at halvt år arbejdet på at skaffe børnene på Café Jydepotten et godt sted at være. Nu er legepladsen klar til indvielse.

Grindsted: Før var her bare et klatretårn, som mildt sagt havde set bedre dage. I dag er hjørnet uden for Café Jydepotten for enden af Borgergade forvandlet til en legeplads, hvor børnene stadig har et klatretårn, der er udformet som et skib med rutsjebane. Her er også en tunnel, man kan kravle igennem, en sandkasse og en balancebom. Underlaget af sten er erstattet af græs, og snart vil der også være et bord-bænkesæt og et bålfad at samles om.

Initiativtager er Lene Terkelsen, der til hverdag arbejder i kvalitetsafdelingen på Lego. En dag var hun på besøg på Café Jydepotten, hvor hendes datter Ann kommer hver tirsdag sammen med sine børn, Mico på ti og Maja på syv år, for at spise sammen med andre børnefamilier.

- Jeg kendte ikke rigtig cafeen, men nu ville jeg se, hvad det er for et sted. Her er jo rigtig dejligt, men der var ikke rigtig nogen faciliteter for børnene. Der var bare et klatretårn og en bold, de kunne lege med, husker hun.

Så gik Lene Terkelsen i tænkeboks.