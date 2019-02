Lejer og udlejer i håndgemæng: Udlejer truet på livet

Sdr. Omme: Det endte med håndgemæng og en efterfølgende sigtelse for vold, da en lejer og en udlejer mandag ved middagstid blev uenige om nogle ting i forbindelse med lejemålet.

Den 54-årige lejer og den 68-årige udlejer mødtes kort før klokken 13 på Vejlevej ved Meny-forretningen for at tale om lejemålet. Uenigheden viste sig imidlertid at være stor, for sagen endte med, at den 54-årige lejer hidsede sig så voldsomt op, at han skubbede til den 68-årige, som faldt og fik skrammer på både den ene hånd og det ene knæ.

Samtidig skulle den 54-årige havde truet sin udlejer med ordene "du er heldig med, at jeg ikke har et gevær" samt truet ham med øretæver.

Den 54-årige, der er tilmeldt en adresse i Tarm, er nu både sigtet for vold samt for trusler på livet mod sin udlejer.