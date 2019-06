Lejeboliger i Sdr. Omme skal renoveres for fem millioner

Billund Kommune har accepteret at garantere for et lån, så Grindsted Boligforening kan renovere boliger i Sdr. Omme for flere millioner.

Samtlige vinduer, døre og terrassepartier på Lyngvang er blevet nedslidte og trænger efterhånden godt og grundigt til at blive skiftet. Desuden er vægbeklædningen på skurene og de hegn, der adskiller boligerne, efterhånden i en sådan forfatning, at de trænger til at blive renoveret.

Billund Kommune har accepteret at garantere for, at Grindsted Boligforening kan optage et realkreditlån på 5,1 millioner kroner, så afdelingen i Sdr. Omme kan blive forskønnet.

Sdr. Omme: Beboerne i Grindsted Boligforenings ejendomme i Rahbæksparken og Lyngvang i Sdr. Omme kan se frem til, at deres boliger kommer til at gennemgå en omfattende renovering.

Stigning i husleje

I Rahbæksparken er der ligeledes behov for, at alle vinduer og døre bliver udskiftet, ligesom der her skal etableres emhætter. Det er et arbejde, som beboerne i afdelingen allerede har godkendt på et afdelingsmøde, og som de lokale politikere nu har accepteret at stå bag.

Udskiftningen af døre og vinduer betyder, at alle beboere kan se frem til en huslejestigning på 12,4 procent for dette arbejde. Til gengæld vil de kunne glæde sig over, at de nye døre og vinduer betyder, at de vil kunne spare på varmeregningen.

Også de øvrige ting, der skal renoveres i afdelingen, kommer til at medføre en mindre huslejestigning for beboerne.