Billund: Leif Vilstrup, Billund, kan 29. august fejre 40-års jubilæum i Lego Koncernen. Leif starter sin karriere som ungarbejder i maskinvedligehold i 1978. I 1981 kommer han i lære i Produktions teknisk afdeling (PTA) som maskinarbejder, hvor han arbejder med udstyr til Lego pakkerierne og til dekoreringsmaskiner. I 1984 skiftede Leif job til Formværkstedet, men skiftede i 1993 med at arbejde med formfærdiggørelse og vedligehold. I 2000 blev Leif igen ansat på formværkstedet og i 2006 til transition, hvor han fungerer som træner for værktøjsmagerne i Ungarn. I løbet af 2009 overgik Leifs arbejdsopgaver til at være konstruktøropgaver med kontakt til leverandører, og det fortsatte indtil 2013, hvor Leif kommer tilbage til Formværkstedet, hvor han arbejder med vedligeholdelse af støbeforme. I 2015 blev Leif Technical Lead i MQ, hvor han fik ansvaret for at få formene godkendt og sendt videre til Ramp-Up. I 2018 startede endnu et nyt kapitel i Leifs karriere, da han skiftede arbejdsområde til værkstedet i MQ, hvor han i dag leverer et solidt og stabilt arbejde som værktøjsmager. Leif er en dygtig værktøjsmager, som går op i kvalitet til tiden. Samtidigt med at han er en meget afholdt og vellidt medarbejder blandt sine kolleger, hvor han med sit stille sind og empati for andre mennesker, gør en stor forskel i dagligdagen på værkstedet.