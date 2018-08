Leif og Johnny indbyder til ny forårsmesse i Grindsted

Grindsted: Hvis man interesserer sig for hus, have, indretning og livsstil, så kan man godt sætte et kryds i kalenderen den 2.-3 marts 2019.

Der kommer Magion nemlig til at danne rammen om en helt ny messe, som to kendte ansigter i Grindsted i øjeblikket går og pusler med.

Det er Leif Sole, der har 25 års erfaring som messearrangør og formanden for Grindsted Handelsstandsforening, Johnny Hansen, der er i gang med at strikke et helt nyt koncept sammen for en bolig og livsstilsmesse.

- Det bliver ikke bare en forårsmesse, som man har kendt den i Grindsted. Johnny og jeg har kendt hinanden i mange år, og vi havde en idé om et nyt koncept for en messe. Det kom sig af, at jeg tidligere har sagt, at på et tidspunkt ville jeg stoppe med at arrangere julemesser. Jeg tænker da, at Johnny måske vil køre videre med dem, så jeg kan trappe stille og roligt ud. Nu prøver vi i første omgang at lave en helt ny form for messe, siger Leif Sole.