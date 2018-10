Det er blot et halvt år siden, at Legoland-direktør Christian Woller kunne vise rundt på en byggeplads, hvor forlystelsen Flying Eagle siden er blevet indviet. Nu går Legoland igen med planer om fornyelse, uden at direktøren dog vil blive konkret om planerne. Foto: André Thorup

De omkring 100 borgere, som onsdag deltog i borgermødet vedrørende Legolands udvidelsesplaner, gik forgæves efter konkrete planer fra forlystelsesparken.

Billund: Legoland vil gerne vokse. Derfor ønsker forlystelsesparken, at en del af det område, der ligger tættest på Åstvej, i fremtiden skal kunne indrettes med attraktioner. Det er et område, der i dag blandt andet bruges til administration. - Vi kommer ikke til at bevæge os tættere på byen. Der er tale om et område, som vi i forvejen bruger til backstageområde, lød det fra Legoland-direktør Christian Woller, da Legoland og Billund Kommune onsdag aften havde inviteret til borgermøde i Billund Centret om planerne. Hvis Legoland skal have mulighed for at lave dette backstageområde om til et gæsteområde med forlystelser, kræver det, at Billund Kommune vedtager en ny kommuneplan samt en ny lokalplan. Christian Woller holder dog fortsat kortene tæt til kroppen i forhold til, hvad Legoland har af konkrete planer for området. - Vi er ikke så langt fremme i vores planer, at jeg kan fortælle konkret om, hvad der skal være, siger han.

Legoland Legoland blev grundlagt i 1968, og der er i dag flere end 65 millioner legoklodser i forlystelsesparken.



Legoland breder sig over 147.000 kvadratmeter og er derfor betydeligt mindre end de fleste andre forlystelsesparker i Danmark.



I 2017 gik flere end 1,5 millioner gæster igennem tælleapparaterne.

Vil informere folk Cirka 100 mennesker mødte op til onsdagens borgermøde, hvor de blev klogere på processen i forhold til en ny kommuneplan og en ny lokalplan. Det er ting, som de færreste almindelige borgere har været i berøring med, men nu forsøger kommunen at gøre folk klogere på processen. - Vi gør det for at informere folk bedst muligt. Vi ved fra tidligere, at når det handler om turisme, er det noget, der virkelig har folks bevågenhed. Derfor vil vi gerne informere bedst muligt, siger borgmester Ib Kristensen (V).

Ikke to indgange Det er ikke længe siden, at Legoland fik grønt lys til en lokalplan, der giver mulighed for opførelse af en ny separat forlystelse uden for selve parken. Generelt er Christian Woller formælt, når talen falder på nye initiativer, men et konkret forslag fra salen om en ekstra indgang i modsatte ende af parken, ville han gerne skyde ned. - Driftsmæssigt vil det være tungt at skulle kopiere det hele. Hvis det kunne gøres uden nogle driftsmæssige forstyrrelser, ville vi gøre det, sagde Christian Woller.