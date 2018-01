Legoland vil opføre ny forlystelse på 1600 kvadratmeter

En ny udstillingsbygning på 1600 kvadratmeter skal være omdrejningspunktet for ny forlystelse ved Legoland. Forlystelsesparken ønsker dog ikke at fortælle nærmere om planerne, før en ny lokalplan ligger klar.

Legoland ønsker allerede i år at sætte spaden i jorden til den nye forlystelse. Konkret er det planen, at der skal rejses en bygning på 1600 kvadratmeter. En bygning, som kan ende med at blive op til seks meter høj.

Hvis Legoland skal lave en nye forlystelse med en ny udstillingsbygning på 1600 kvadratmeter, vil det kræve en ny lokalplan for området.Politikerne i Billund Kommunes teknik- og miljøudvalg skal på et møde i den kommende uge nikke ja til, at der bliver sat gang i arbejdet med at lave et forslag til en ny lokalplan for området. Når forslaget ligger klar, skal det sendes i offentlig høring i otte uger, inden en ny lokalplan kan blive endeligt vedtaget.

I beskrivelsen forlyder det, at den nye forlystelse skal være en form for en udstillingshal.

Hos Legoland er meddelsomheden ikke stor på spørgsmålet om, hvad det er for en type forlystelse, forlystelsesparken ønsker at lave.

"Interaktivt Madame Tussauds"?

Hen over efteråret testede Legoland i flere tilfælde et såkaldt "interaktivt Madame Tussauds". Her blev nogle af forlystelsesparkens gæster spurgt om, hvad de ville synes om en forlystelse, hvor de kunne få mulighed for at agere side om side med nogle af deres idoler.

Ifølge avisens oplysninger er gæster blevet præsenteret for store tegninger med forskellige scenarier og beskrivelser af, hvad man vil kunne opleve i et interaktivt Madame Tussauds. Eksempelvis en sportsafdeling, hvor det vil være muligt at køre et interaktivt racerløb med sine venner eller følges med en stor fodboldstjerne ud gennem spillertunnellen og høre og mærke det store jubelbrøl, som kommer fra tilskuerne.

I en anden afdeling kan det være muligt at synge på scenen med sine store idoler.

Hos Legoland ønsker de dog ikke at fortælle, om det er denne type planer, der nu ønskes realiseret.

- Lige nu har vi nogle idéer, som afventer en ny lokalplan fra Billund Kommune, før vi kan arbejde videre med det, siger Kasper Tangsig.