Legoland på udkig efter 600 nye sæsonarbejdere

Det er 13. gang, Legoland inviterer til det, de kalder for "Jobdage", hvor potentielle sæsonarbejdere kan komme og møde forlystelsesparkens afdelingsledere og se, om der kunne være et godt match.

Billund: Legoland skal bruge 600 sæsonmedarbejdere i år. Det er et rekordhøjt antal, og derfor inviterer de for 13. gang til det, de kalder for "Jobdage".

Det sker 25. og 26. januar, og her står alle afdelingslederne fra Legoland klar til at få en snak med potentielle sæsonansatte. Og der skal ikke alene bruges mange, men også gerne forskellige jobprofiler, så alle opfordres til at komme forbi til til jobdagene.

- Jobdagene i Legoland er for alle, og derfor hilser vi for eksempel også seniorer meget velkomne. Erfarne ansøgere kommer med nogle stærke kompetencer fra arbejdsmarkedet, og synergierne mellem dem og de mange unge ansatte har vi stor glæde af i Legoland, siger HR-chef Bente Noringriis i en pressemeddelelse.