Lego Movie World

Åbning: 2020Areal: 5.000 m2



LEGO figurer: 40



Forlystelser: Flying Theater, aerobat forlystelse og droptårn, der bygger på Unikitty karakteren fra LEGO Filmen 2



Legeplads: Legepladsen bliver et 10 meter højt legetårn målrettet de 2-5 årige med to rutsjebaner og sjove legeaktiviteter



Fotomuligheder: Der er mange seje fotomuligheder - herunder Emmets dobbeltdækkersofa.



Tematisering: THE LEGO® MOVIE(TM) World bliver et gennemtematiseret område, hvor man træder helt ind i filmenes univers og kommer på besøg i de kendte områder fra filmene.



Investering: Største investering i LEGOLAND parken til dato.



Placering: Det nye område kommer til at ligge i området bag X-treme Racers indgang både fra Adventure Land og Polar Land.