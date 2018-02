Legoland klar med ny forlystelse til sæsonstart

Legolands nye forlystelse, Flying Eagle, er 281 meter lang. Det er en forlystelse for dem, som ikke helt har mod på at prøve Xtreme Racers eller Polar Ekspressen. Foto: André Thorup.

En ny forlystelse for børn og børnefamilier er blandt de nyheder, som Legoland står klar med til 2018-sæsonen, som begynder den 24. marts.

Billund: Når Legoland den 24. marts slår dørene op til en ny sæson, bliver der samtidig åbnet for en helt ny forlystelse. Flying Eagle - eller Flyvende Ørn - er navnet på den nye rutsjebane, som primært kommer til at henvende sig til børn og børnefamilier. - Det er en familieforlystelse. De, der ikke helt tør prøve Xtreme Racers eller Polar Expressen, kan komme herover og prøve kræfter med denne i stedet, forklarer Legoland-direktør Christian Woller, som forventer, at kravet for at prøve den nye forlystelse, bliver en minimumhøjde på 100 centimeter.

50 års fødselsdag Den 7. juni 2018 kan Legoland fejre sin 50 års fødselsdag. På selve dagen vil fødselsdagen bliver markeret, og den 2. juni vil der være en fødselsdagskoncert. Her vil blandt andet Sigurd Barrett, Bastian, Hr. Skæg, Onkel Reje og Joey Moe optrædeUdover den nye forlystelse og opgraderingen af Lego Canoe vil Legoland fra i år fremstå meget mere farverig. Ved hovedindgangen bliver er der opsat masser af farver, og facaderne på butikkerne og Hotel Legoland vil fremover se ud som om, bygningerne er lavet af legoklodser.

46 km i timen Banen rundt i den nye forlystelse er 281 meter lang, og hvor hver tur får man to runder, som i alt varer to minutter. I løbet af de to minutter når man op på en tophastighed på 46 kilometer i timen. - 46 kilometer i timen er hurtigere end Dragen. Men det kommer ikke til at bumle helt lige så meget som Dragen, da det er ved at være en ældre forlystelse, siger Christian Woller. Også Lego Canoe, som for mange gæster er en legendarisk forlystelse, der har eksisteret siden 1992, bliver der op til den nye sæson lavet en del ændringer. Her er det mest de ting, som gæsterne møder på deres vej rundt i forlystelsen, som ændrer sig. - Der er ikke noget ved selve turen, som er ændret. Det er stadig det samme flow, men der kommer nogle flere legomodeller og mere bevægelse, og de bliver opdateret, siger direktøren.