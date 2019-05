Legolands nye riddershow, Battle of the Brick, blev godkendt af syv sæsonpaskort-gæster. Seksårige Søren elskede kampene, mens 11-årige Julie nød hestene.

Billund: En lind strøm af gæster vandrede mod det fjerneste hjørne af Legoland, mens folk småskuttede sig under vinterjakkerne i majkulden. De havde kurs mod Legolands nyeste skud på stammen, nemlig Battle of the Brick, et nyt riddershow med riddere og heste, der sammen med det nybyggede hotel, Castle Hotel, skal sørge for den helstøbte ridderoplevelse til hele familien.

Familien Sørensen og Poulsen fra Vejen og Rødding var på plads på lægterne denne maj-søndag - for de skulle opleve nyheden.

- Vi er her et par gange om måneden, for vi har sæsonpas, og vi har et par hestepiger med, så selvfølgelig skal vi se det, lød det fra Rikke Sørensen, der sammen med sin kæreste Kim og deres tilsammen fem børn ventede spændt på, hvad der skulle ske.

Således lagde en flok hofnarer ud med at jonglere og lave andre akrobatiske øvelser, inden dysten mellem de røde og de hvide ridderne blev sat i gang af en troldmand. Vinderen fik lovning på et Legotrofæ. Et par børn fra både den hvide og røde lejr blev udnævnt til at være dagens royale familie i Legoland og fik særlige kongepladser at overvære turneringen fra, og så kunne slaget begynde - ridderne var iført rustninger, og hestene var pakket ind i lange gevandter, så kun øjne og muler var synlige. Og så blev der ellers skudt med bue og pil fra hesteryg, og der blev reddet uden hænder i høj fart, og under lansedysten splintredes en trælanse mellem hestene, og en af ridderne faldt af og rullede om på jorden.