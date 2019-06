Billund: Legoland vil i løbet af 2020 præsentere en ny attraktion for parkens gæster. Der er tale om en investering på mere end 100 millioner kroner, hvilket er den største enkeltstående investering i forlystelsesparkens historie, lyder det fra Legoland.

Legoland vil på et pressemøde på torsdag løfte sløret for, hvad er for planer, man har for udvidelsen.

Det er efterhånden tre et halvt år siden, at Legoland klippede den røde snor til Ninjagoland, som med sin pris på cirka 80 millioner kroner var parkens på det tidspunkt største investering. Tidligere i år åbnede Legoland Castle Hotel blot et stenkast fra forlystelsesparken. Hotellet, der i sin byggestil skiller sig markant ud fra andre hoteller, er både ude og inde bygget som et slot fra de gammeldags eventyr.