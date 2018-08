Legoland hemmelighedsfuld omkring udvidelsesplaner

Billund Kommune skal tage stilling til, om Legoland skal have mulighed for at udvide sig på blandt andet to af forlystelsesparkens parkeringsarealer.

Billund: Det kan umiddelbart være vanskeligt at se, hvilken retning Legoland rent fysisk skal udvikle sig i. Ikke desto mindre har forlystelsesparken endnu engang bedt Billund Kommune om en ny lokalplan, der kan gøre det muligt at udvide parken. Denne gang er det området omkring Hotel Legoland syd for selve Legoland samt parkeringsarealerne P1 og P2 på den modsatte side af parken, som Legoland ønsker en ny lokalplan for. En plan, der skal gøre det muligt at udvide forlystelsesparken i disse retninger.

Legoland Der er i dag flere end 65 millioner klodser i Legoland.Forlystelsesparken spreder sig over 147.000 kvadratmeter.I 2012 fik Legoland besøg af gæst nummer 50 millioner. I 2017 gik flere end 1,5 millioner gæster gennem tælleapparaterne.

Undersøger mulighederne Hvad der eventuelt måtte være af mere konkrete planer for udvidelser, ønsker Legoland imidlertid ikke at sige meget om. - Vi undersøger løbende, hvordan vi kan udvikle forretningen, og det sker blandt andet gennem udvidelser. Derfor undersøger vi, hvilke muligheder der er for at udnytte de områder, der ligger tæt på os, fortæller Martin Duus Horslund, der er pr-koordinator i Legoland. Billund Kommune har netop vedtaget en ny lokalplan, der giver Legoland mulighed for at bygge en ny separat forlystelse uden for selve Legoland. Med endnu et ønske om en ny lokalplan kan endnu flere nye ting være på vej i Legoland, hvor der er masser af idéer til nye initiativer. - Vi har selvfølgelig nogle tanker og idéer om det, men det er svært uden en lokalplan, der fortæller, hvad vi kan gøre. Vi forsøger at være fremadsynede, og vi har nogle tanker om, hvad der skal ske i fremtiden, men meget afhænger af, at en lokalplan giver os muligheden, siger Martin Duus Horslund.