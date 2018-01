Legoland har brug for 500 ansatte: - Enhver pigedrøm er at blive prinsesse

Der skal ansættes i alt fra butikker over parkering til rengøring. Forlystelserne og Legoland-karaktererne er dog dem, der er størst interesse for - og det mest populære job er at blive prinsesse i Legoland.

Billund: Over 1000 mennesker var fredag og lørdag forbi Hotel Legoland, hvor Legoland holdt jobdage forud for den kommende sæson.

Jobdagene er derfor også en god mulighed for Legoland til at se mulige ansøgere an og sikre sig, at man finder den rigtige kandidat.

Må vente i ti år

8-årige Isabelle Trangeled var helt vild med at snakke med prinsesserne på standen og prøve prinsessekronen på, da hun kom forbi med forældrene lørdag. Da man skal være 18 år for at blive prinsesse, må hun væbne sig med tålmodighed, men det var nu mest også for mor Sofies skyld, at familien havde lagt vejen forbi Hotel Legoland.

De er nemlig flyttet til Billund for nylig efter at have boet i Italien.

- Jeg har arbejdet på hotel før, så jeg er på udkig efter noget deltidsarbejde på hotellet her. Det kan både være reception, rengøring eller i køkkenet, siger Sofie Trangeled.

- Og så skulle vi da lige snakke med prinsesserne. Isabelle går på den internationale skole i Billund, hvor en af lærerne er tidligere prinsesse i Legoland, så hun går meget op i det, tilføjede Sofie Trangeled.