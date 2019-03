Legoland er klar med nyt hotel og en ny sæson

Billund: Fredag 29. marts slår Legoland dørene op i Castle Hotel. Det nye hotel byder for første gang gæster velkommen til en oplevelse med Lego-magi fra gulv til loft.

Castle Hotel rummer 142 gennemførte Lego-tematiserede drageridder-, prinsesse- og troldmandsværelser samt en stor ny restaurant, Knights' Tavern.

- Vi glæder os til at byde vores gæster indenfor på Legoland Castle Hotel. Det er et virkelig gennemført projekt, og når børnene tager herfra, vil de ikke være i tvivl om, at de har boet på et ægte slot fyldt til randen med eventyrstemning og Lego-magi, siger direktør i Legoland, Christian Woller i en pressemeddelelse.

De første gæster ankommer til Legoland Castle Hotel fredag aften, men inden de får lov til at komme ind på det nye hotel, er der et stort åbningsshow på pladsen foran slottet.

Åbningsshowet er åbent for alle, som har lyst til at kigge forbi.

- Vi glæder os til at få de første gæster på besøg. Vi har arbejdet på det her hotel de sidste fire år, så det bliver dejligt endelig at kunne vise det frem og se børnenes reaktioner, når de træder ind i et helt fantastisk Lego-univers, siger Christian Woller.

Åbningsshowet begynder klokken 19.30 på pladsen foran det nye hotel.