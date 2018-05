Legokonge taber på sine milliondyre heste for femte år i træk

Med et underskud på knap 37,5 millioner kroner i 2017, er det femte år i træk, at pengene galoperer ud af Keld Kirk Kristiansens stutteri.

Ifølge regnskabet, der kommer ud af 2017, bløder stutteriets bundlinje for femte år i træk. I 2017 havde det således et underskud på knap 37,5 millioner kroner. Dermed har forkærligheden for hestesport kostet Kirk Kristiansen omkring 220 millioner kroner de seneste fem år.

Lys fremtid

Det virker dog ikke til, at Kjeld Kirk Kristiansen, der er bestyrelsesformand i selskabet, lader sig slå ud af et par millioner kroners underskud i hobbyvirksomheden. I regnskabets obligatoriske ledelsesberetning skriver han nemlig, at "der forventes en positiv udvikling i selskabets aktiviteter i det kommende år."

Optimismen hænger måske sammen med selskabets svulmende egenkapital på 217,5 millioner kroner. Egenkapitalen er et udtryk for en virksomheds samlede aktiver, og den består typisk af kapitalindskud fra ejerne og af optjent overskud i virksomheden. En stor del af egenkapitalen i Blue Hors ApS stammer fra en kapitalindsprøjtning, der blev givet for et par år siden.

Sidst, Kirk Kristiansen kunne fremlægge et overskud i stutteri-virksomheden, var i 2012. Her stod der beskedne 500.000 kroner på bundlinjen efter endt regnskabsår. 2013 fulgte med et underskud på knap 37 millioner kroner, i 2014 var det vokset til over 88 millioner kroner, mens underskuddet i 2015 var skrumpet til 26 millioner kroner.