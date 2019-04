Legoklodser skal hjælpe blinde med at læse

Billund: Blinde eller svagtseende skal også have mulighed for at lege med legoklodser, og de skal samtidig have mulighed for at lære blindskrift gennem leg. Det mener de i hvert fald hos Lego, som derfor har udviklet et koncept med navnet Lego Braile Bricks, som onsdag bliver offentliggjort i Paris.

De nye Lego Braile Bricks bliver støbt med samme antal knopper, som bruges til tal og bogstaver i blindskriftalfabetet, mens de stadig kan bygges sammen med de velkendte legoklodser. På den måde kan blive eller svagtseende børn gennem leg lære blindskriftalfabetet.

- Med de tusindvis af lydbøger og computerprogrammer, der nu er tilgængelige, lærer færre børn at læse blindeskrift. Dette er særlig kritisk, når vi ved, at blindskriftsbrugere ofte er mere selvstændige, har et højere uddannelsesniveau og bedre beskæftigelsesmuligheder. Vi er overbeviste om, at Lego Braille Bricks kan bidrage til at øge interessen for at lære blindskrift, så vi er begejstrede for, at Lego Fonden gør det muligt at videreudvikle dette koncept og bringe det til børn rundt om i verden, siger Philippe Chazal, som repræsenterer Den Europæiske Blinde Union, via an pressemeddelelse.