Legoklodsen - de uanede muligheder med en klods på 60 år

Intet tyder på, at en pensionisttilværelse er forestående for legoklodsen. Klodsens nye hjem i Billund, Lego House, var fyldt med gæster søndag.

Selvom der er mange mennesker, så lægger der sig en ro over gemytterne i Lego House, hvor alle generationer er repræsenteret. Forældre og børn samler sig, bedsteforældre kigger med, og dem, der ikke lige har børn med, griner med, når noget lykkes eller fejler. Her stilner gråden ret hurtigt af, og der er næsten ikke nogen forældre, der hvæser eller kan finde på at sige, at vi tager hjem, hvis du skaber dig eller ikke opfører dig ordentligt. I magtesløshed.

Klodsen handler om at inspirere børn og voksne på måder, vi slet ikke kan forestille os. Det er kun fantasien, der sætter grænser, og jeg tror, det handler om at tage ideen med videre til uendelige muligheder. Sidder man bare med to klodser mellem hænderne, ja, så har man pludselig en flyvemaskine.

En rolig togstrækning

Legen er fri, her er ingenting, man skal, klodserne rasler, der er spredt latter og summende snak, og selvom der i zonerne er opstillet forskellige rammer og regler for legen, så behøver man jo ikke følge dem. Det kan vel være lige så sjovt at se sin bil gå i ti stykker i blå zones testdriver end at bygge én, der er tung nok til at hoppe lige gennem hullet.

Senere gælder det Lego Dublo-togskinnerne. De kører rundt af sig selv, hvis de da ikke lige er blevet bygget så lange, at de afsporer sig selv. Faktisk kan det være lidt en udfordring at styre den trafik, når togene kommer fra alle sider - og man som treårig bare har lyst til at køre sit tog rundt manuelt, men der er heldigvis togskinner nok at udbygge med, så man kan få sig en lidt roligere strækning, hvor man selv kan styre færdslen.

Jo, legoklodsen lever - ikke kun i fine æsker, i pompøse udstillinger og i arkitektur, der adskiller sig på verdensplan. Den lever på gulvet. I hænderne på en seksårig bliver seks røde legoklodser hurtigt til en tanks, og klodserne har lidt den samme effekt på børnene, som når vi tager til stranden, i skoven eller på heden, og det er da meget godt gået af en purung plastikknop på 60 år.