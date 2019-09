Lego har stadig vokseværk, men tjener mindre: Vil indtage de indiske børneværelser

- Vi er tilfredse med resultatet i betragtning af de forandringer, der fortsat påvirker den globale legetøjsindustri. På trods af svære betingelser fortsætter vi med at øge vores salg og markedsandel på vore største markeder, siger Niels B. Christiansen, adm. direktør i Lego, via pressemeddelelsen.

Samtidig endte driftsoverskuddet dog på 3,5 milliarder kroner, et fald på 16 procent. Nettoresultatet viste et overskud på 2,7 milliarder kroner, et fald på 12 procent.

Salget steg

Salget til forbrugere i etablerede markeder som Vesteuropa og USA steg med et-cifrede vækstrater. I Kina forsatte den to-cifrede vækst.

Legos beslutning går på at øge sine investeringer i fysiske og digitale aktiviteter for at nå flere børn rundt om i verden, bl.a. i Kina, hvor der forventes at være mere end 140 butikker i 35 byer ved udgangen af 2019. Koncernen åbner også et kontor i Mumbai i begyndelsen af 2020, som skal være basen for en udvidet tilstedeværelse i Indien.

- Vi ser en mulighed for at nå ud til endnu flere indiske børn og familier, der forstår og værdsætter fordelene ved at lære gennem leg. Den voksende middelklasse, vigtigheden af en god uddannelse og den økonomiske vækst gør Indien til et logisk næste skridt i vores bestræbelser på at nå mange flere børn i hele verden, siger Niels B. Christiansen, i pressemeddelelsen.

Lego investerer også i at opgradere sine e-handelsplatforme. Derudover åbner mere end 70 fysiske Lego-butikker uden for Kina i løbet af 2019, heriblandt et kæmpebutik i Amsterdam, der åbner i december 2019.