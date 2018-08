Lego har de gladeste medarbejdere

Billund: Lego er den større virksomhed i Danmark, hvor medarbejderne er allermest glade. Det er resultatet af en undersøgelse, som Jobindex har lavet blandt sine brugere.

Siden januar har både nuværende og tidligere medarbejdere i både private og offentlige virksomheder haft mulighed for at vurdere deres arbejdsplads på en række parametre. Konklusionen er en oversigt over, hvad medarbejderne mener, at virksomhederne er gode eller mindre gode til, når det handler om at skabe arbejdsglæde, så medarbejderne er glade for at gå på arbejde hver morgen.

- Vi tror, at jobglæde måske bliver vigtigste faktor for rekruttering og fastholdelse af medarbejdere fremover. Derfor sætter vi nu alle sejl til for at synliggøre, hvad der gør medarbejderne glade. Det gavner både jobsøgende og virksomhederne selv, når der er klar besked om, hvordan et bredt udsnit af medarbejderne oplever deres arbejdsdag, siger Kaare Danielsen, som er direktør for Jobindex.

I alt 20.000 mennesker er kommet med deres evaluering af i alt 2800 arbejdspladser, som dækker over i alt 735.000 medarbejdere.

Når en medarbejder er kommet med en evaluering af en arbejdsplads, bliver den gået grundigt efter i sømmene af medarbejdere fra Jobindex. Alle regler - primært omkring den gode tone - skal være overholdt, inden Jobindex vil lægge navn til at offentliggøre evalueringen på sin hjemmeside.