Lego-folk nomineret til opfindernes svar på en Oscar

Billund: Kombinationen af legetøj og robotter.

Det er, hvad der kan sikre de to danske opfindere Gaute Munch og Erik Hansen opfindernes Oscar-pris, Den Europæiske Opfinderpris 2018 (European Inventor Award).

Gaute Munch og Erik Hansen er sammen med deres team på Lego nomineret for igennem 20 år at have udviklet Lego Mindstorms-konceptet. Det blev introduceret af Lego-koncernen tilbage i 1998 og giver brugerne mulighed for at bygge deres eget programmerbare robotlegetøj. Lego Mindstorm bruges blandt andet i det kendte First Lego League, som over 200.000 skolebørn globalt set deltager i hvert år.

- Holdets opfindelse fremmer forståelsen af teknologi og inspirerer den kommende generation af IT-talenter i Europa. Robotter og robotteknologi var engang forbeholdt it- og videnskabsfolk, men med det programmerbare legetøj kan alle både børn og voksne være med til at opfinde og udvikle, udtaler Benoît Battistelli, præsident i Den Europæiske Patentmyndighed, i en pressemeddelelse i forbindelse med offentliggørelsen af finalisterne til årets Den Europæiske Opfinderpris.