Lego-familien tjente 12,7 milliarder kroner i 2017

Regnskabet for Kirkbi A/S viser et lille fald i overskuddet fra 13,3 milliarder kroner i 2016 til 12,7 milliarder kroner i 2017.

Billlund: Lego-familiens pengetank - selskab Kirkbi A/S - kom ud af 2017 med et overskud efter skat på 12,7 milliarder kroner.

Det viser det netop offentliggjorte regnskab for Kirkbi Koncernen.

Resultatet er et lille fald fra året før, der bød på et overskud på 13,3 milliarder kroner. Det skyldes blandt andet tilbagegangen i Lego, hvor både omsætning og overskud faldt i 2017.

Regnskabet er dog stadig "tilfredsstillende", lyder det fra Kirkbis administrerende direktør Søren Thorup Sørensen:

- Kirkbi Koncernen opnåede et tilfredsstillende resultat for 2017 primært drevet af et godt resultat i Lego Koncernen og et solidt afkast af Kirkbi Koncernens investeringsaktiviteter, lyder det fra direktøren i en pressemeddelelse.

Kirk Kristiansen-familien har nu en velpolstret formue i Kirkibi. Egenkapitalen lyder således på 76,3 milliarder pr. 31. december 2017 mod 66,4 milliarder kroner i 2016. Kirkbis samlede investeringsportefølje udgjorde i 2017 54 milliarder kroner mod 44 milliarder kroner 2016. Foruden at eje 75 procent af Lego Koncernen ejer Kirkbi 29,7 procent af Merlin Entertainments, som driver Legoland-parkerne rundt om i verden. Dertil har Kirkbi ejerandele i blandt andet vindmølleparker, Falck A/S, ISS A/S og Nilfisk A/S.